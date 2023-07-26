Невзоров: Маргарита напрасно терзается

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Российский публицист и журналист Александр Невзоров потроллил пропагандистку Маргариту Симоньян, которая опубликовала несколько фотографий Одессы, выразив желание «скорее посетить» город на юго-западе Украины.

«Маргарита напрасно терзается. Одесский зоопарк примет ее в любую минуту. Там как раз освободилась комфортабельнейшая клетка.

Есть напорные шланги и опытные приматологи. Ее, наконец, эпилируют и отмоют, дадут фанерный меч в форме банана.

В позе «матери-родины», строго по центру клетки Маргарита будет неотразима. Фурор гарантирован», – написал Невзоров в своем телеграм-канале.