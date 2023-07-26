Невзоров: Маргарита напрасно терзается

Российский публицист и журналист Александр Невзоров потроллил пропагандистку Маргариту Симоньян, которая опубликовала несколько фотографий Одессы, выразив желание «скорее посетить» город на юго-западе Украины.
«Маргарита напрасно терзается. Одесский зоопарк примет ее в любую минуту. Там как раз освободилась комфортабельнейшая клетка.
Есть напорные шланги и опытные приматологи. Ее, наконец, эпилируют и отмоют, дадут фанерный меч в форме банана.
В позе «матери-родины», строго по центру клетки Маргарита будет неотразима. Фурор гарантирован», – написал Невзоров в своем телеграм-канале.