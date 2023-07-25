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МЧС обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности

МЧС обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности

МЧС обратилось к населению в связи с некоторыми правилами пожарной безопасности.

В обращении говорится, что, несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям массовую просветительскую работу, по-прежнему наблюдается пренебрежительное отношение к ряду правил пожарной безопасности. Такое отношение к этим простым в исполнении правилам безопасности в конечном итоге приводит к горьким последствиям.

«В соответствии с законодательством, между посевными площадями и лесополосой должна проводиться вспашка шириной не менее 4 метров, что предотвращает распространение пожара, возникшего по какой-либо причине на посевной площади.

В связи с указанным, МЧС еще раз обращается к лицам, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью, в том числе к фермерам и владельцам ферм, напоминая, что создание минерализованной полосы шириной не менее 4 метров вокруг посевных площадей требуется по законодательству, и невыполнение этого требования влечет за собой юридическую ответственность».

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