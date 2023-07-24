Главред Hürriyyət попал под арест

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Главный редактор газеты Hürriyyət Вугар Тофиг оглу Мамедов арестован в административном порядке сроком на один месяц. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в Управлении вне-уголовного производства ведомства было проведено расследование по факту размещения главным редактором газеты Hürriyyət Мамедовым Вугаром Тофиг оглу и Мамедовым Эльнуром Теймур оглу информации, запрещенной к распространению в интернет-информационном ресурсе, в нарушение требований Закона Азербайджана «Об информации, информатизации и защите информации».

В связи с установленными правонарушениями было начато производство по статье 388-1.1.1 (размещение в информационном ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети информации, запрещенной к распространению, или непресечение распространения такой информации) Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Решением суда Вугар Мамедов и Эльнур Мамедов были арестованы в административном порядке сроком на один месяц.