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Украина нуждается в полноценном воздушном щите, заявил Зеленский

Украина нуждается в полноценном воздушном щите, заявил Зеленский

Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней», – заявил он.

Зеленский добавил, что для защиты всей территории Украины – городов и общин – нужно больше систем противовоздушной обороны.

«Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно!» – отметил президент.

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