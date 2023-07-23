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Участники Глобального медиафорума в Шуше подняли вопрос медиаграмотности (фото)

Участники Глобального медиафорума в Шуше подняли вопрос медиаграмотности (фото)

Третий день Глобального медиафорума, который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше, начался с продолжения сессии «Инвестиционные и потребительские тренды в медиа».

На сессии была затронута тема потребительских трендов в новом медиа и медиаграмотности. В мероприятии принимают участие представители местных и зарубежных СМИ, а также эксперты, сообщает «Тренд».

Генеральный директор PA Media Group Клайв Маршалл, основатель и генеральный директор DigiTips Матиас Люфкенс, оборонный аналитик Оубай Шахбандар, генеральный директор Общественного телевидения Грузии Тинатин Бердзенушишвили рассказали о методах борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, изменении тенденций, связанных с производством и потреблением медиапродуктов, вопросах медиаинвестиций, роли медиаграмотности в развитии профессиональных медиа и развитии бизнес-моделей.

Участники Глобального медиафорума в Шуше подняли вопрос медиаграмотности (фото) Участники Глобального медиафорума в Шуше подняли вопрос медиаграмотности (фото) Участники Глобального медиафорума в Шуше подняли вопрос медиаграмотности (фото) Участники Глобального медиафорума в Шуше подняли вопрос медиаграмотности (фото) Участники Глобального медиафорума в Шуше подняли вопрос медиаграмотности (фото) Участники Глобального медиафорума в Шуше подняли вопрос медиаграмотности (фото) Участники Глобального медиафорума в Шуше подняли вопрос медиаграмотности (фото)

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