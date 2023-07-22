В Великобритании появилась улица имени Зеленского

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Пятая авеню в городе Харлоу стала Пятой авеню – Зеленский авеню. В Великобритании открыли дорогу имени президента Украины Владимира Зеленского, сообщило ВВС.

«Улицу в графстве Эссекс официально открыли как первую в Великобритании дорогу имени президента Украины Владимира Зеленского. Пятая авеню в Харлоу стала пятой авеню – Зеленский авеню, используя альтернативное написание», – пишет издание.

Отмечается, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен был присутствовать на открытии, но Зеленский объявил о его увольнении за несколько минут до события.

В Эссексе представил новые знаки с наименованием улицы депутат от Харлоу Роберт Хелфон. Он отметил, что этот город стал подходящим местом для чествования украинского лидера, поскольку Харлоу был построен для многих перемещенных лондонских семей после Второй мировой войны.

По словам Хелфона, новый город Харлоу возник «как феникс из пепла», поэтому нынешнее событие должно показать украинцам, что когда они одержат победу над Россией, то «есть надежда, есть возможность, что у них будут красивые новые города».

Он также похвалил местных жителей, которые помогли разместить и поддержать примерно 70 украинских беженцев после вторжения России.