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Украина готова рискнуть и возобновить экспорт зерна, заявил Кулеба

Украина готова рискнуть и возобновить экспорт зерна, заявил Кулеба

Несмотря на выход Российской Федерации из «зерновой сделки» и ее угрозы бить по гражданским кораблям, Украина готова рискнуть и возобновить экспорт зерна. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Time.

«Мы готовы идти на любые риски. Я думаю, что наше послание к миру очень простое: Нам не нужна Россия», – заявил Кулеба отметив, что риски для гражданских кораблей должны быть учтены в случае возобновления поставок, поскольку коммерческое судно может быть затоплено российской ракетой или миной.

По словам министра, в Анкаре и штаб-квартире ООН также должны ответить на вопрос, готовы ли они взять этот риск на свои плечи. Украина, со своей стороны, не желает ставить под угрозу чьи-то жизни по собственному усмотрению, однако готова рискнуть возобновить поставки.

«Если вы спросите нас, готовы ли вы это проверить? Мы готовы. Но мы должны взаимодействовать с другими, чтобы минимизировать риски», – добавил Кулеба.

Как пишет издание, в последний раз, когда Россия вышла из «зерновой сделки», Украина объявила о продолжении поставок при поддержке Турции и ООН. Через несколько дней Россия отступила и присоединилась к соглашению, что позволило возобновить экспорт. На этот же раз, как отметил министр иностранных дел Украины, позиция врага может не измениться так легко.

Для России, как пояснил Кулеба, возвращение к соглашению вероятно не имеет никаких преимуществ. Между тем мировые цены на пшеницу выросли на 9% после российских угроз и выхода из соглашения.

«Разорвав зерновое соглашение, они убьют двух зайцев одним выстрелом. За всей этой дипломатической дымовой завесой россияне просто пытаются заработать больше денег», – заявил Кулеба добавив, что этот шаг ставит под угрозу источник поступлений для Украины и открывает для России возможность продавать собственное зерно по более высоким ценам.

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