«Венский вальс под дудук»: МИД Австрии обслуживает по Карабаху интересы Кремля |
Стамбул подготовят к возможному разрушительному землетрясению |
Предотвращена попытка сепаратистов установить фортификационные сооружения в Агдамском направлении |
МИД: Утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» являются политической авантюрой Армении |
Начался священный Мухаррам |
Зеленский: Россия хочет лишить независимости бывшие республики Советского Союза |
Азербайджан представил отчет об армянском минном терроре |
Комиссия: В Союдлю нарушались правила безопасности и экологии |
Зеленский: Путин – фашист, у него руки по локоть в крови |
Главное Общество

Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана

Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана

«Azercell Teleсom» вводит специальные тарифы для туристов и иностранных граждан, посещающих Азербайджанскую Республику. В рамках этого уникального предложения гости нашей страны могут выбрать один из трех тарифов: Пакет “Турист – Добро пожаловать”, Пакет “Турист – Супер” или Пакет “Турист – Макс”, при этом получить номер бесплатно. Тарифные пакеты, стоимость которых начинается от 39 манатов, включают в себя минуты при звонках внутри страны и за границу, интернет-трафик, а также дополнительный трафик для социальных сетей.

Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана

Интернет-трафик для социальных сетей, предоставляемый во всех трех тарифных пакетах, можно использовать в приложениях WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok.

Подключиться к тарифным пакетам можно в Центрах продаж и обслуживания Azercell. Для получения дополнительной информации о тарифах посетите страницу https://bit.ly/tourist-pack.

Теги:
Из этой рубрики
Рашад Меджид: У армянских журналистов не будет проблем с посещением Азербайджана
Общество

Рашад Меджид: У армянских журналистов не будет проблем с посещением Азербайджана

2023/07/19, 16:59
Имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших Карабах, исключены из «черного списка»
Общество

Имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших Карабах, исключены из «черного списка»

2023/07/19, 16:29
Приостановлена подача газа в Сабунчинский район Баку
Общество

Приостановлена подача газа в Сабунчинский район Баку

2023/07/19, 16:15
Сколько в Азербайджане больных СПИДом?
Общество

Сколько в Азербайджане больных СПИДом?

2023/07/19, 15:45
Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана
Общество

Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана

2023/07/19, 15:31
Назначен и.о. главы исполнительной власти Дашкесанского района
Общество

Назначен и.о. главы исполнительной власти Дашкесанского района

2023/07/19, 14:50
Россияне проявляют все больше интереса к путешествиям в Азербайджан
Общество

Россияне проявляют все больше интереса к путешествиям в Азербайджан

2023/07/19, 13:46
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

2023/07/19, 13:14
Счастье зангиланцев длиною в год
Общество

Счастье зангиланцев длиною в год

2023/07/19, 13:01