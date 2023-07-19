Внешняя разведка Великобритании следила больше за Китаем, чем за Россией

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Китай, а не Россия стал главным объектом внимания службы внешней разведки Великобритании MI6.

Об этом глава ведомства Ричард Мур заявил, выступая в среду с речью в британском посольстве в Праге, передает ТАСС.

«Россия не является единственным самым важным стратегическим объектом внимания моей службы. Сейчас мы выделяем больше ресурсов на Китай, чем на что бы то ни было. Это отражает растущую глобальную важность Китая», – сказал Мур.

«Совершенно важно сотрудничать с Китаем по той простой причине, что ни одна международная проблема любой важности не может быть решена, если мы этого не сделаем», – пояснил глава MI6 в речи, которая транслировалась онлайн.