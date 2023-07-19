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В Турции столбики термометра поднялись до 52°C

В Турции столбики термометра поднялись до 52°C

Высокая температура зарегистрирована в турецких провинциях Адана и Диярбакыр на юге и юго-востоке Турции. Накануне термометры показывали соответственно 52 и 48 градусов, от невыносимой жары пустуют улицы и площади.

Об этом пишет газета Hürriyet.

«Вчера в Диярбакыре был один из самых жарких дней за всю его историю. В городе, где температура достигала 48 градусов, улицы и площади оставались пустыми в течение всего дня. В Адане, где термометры показывают 52 градуса, от жары страдают не только люди, но и животные. Животноводы часто поливают своих животных из шлангов», – пишет газета.

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