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Джаббаров обсудил с Барзани расширение экономического сотрудничества (фото)

Джаббаров обсудил с Барзани расширение экономического сотрудничества (фото)

18 июля глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани, находящийся с рабочим визитом в нашей стране, встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества в экономической сфере, вытекающие из поручений президента Азербайджана, сообщает «Азертадж». Состоялся также обмен мнениями об оказании поддержки налаживанию постоянных контактов и связей между бизнесменами, углублении возможностей сотрудничества в области энергетики, торговли, транспорта.

Джаббаров обсудил с Барзани расширение экономического сотрудничества (фото)

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Джаббаров обсудил с Барзани расширение экономического сотрудничества (фото)
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Джаббаров обсудил с Барзани расширение экономического сотрудничества (фото)

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