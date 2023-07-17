В Азербайджане за 6 месяцев зарегистрировано 4 839 больных сахарным диабетом

В Азербайджане за 6 месяцев текущегоc года в 53 центрах гемодиализа 3 896 пациентов обеспечены сеансами гемодиализа и соответствующими медикаментами.
Об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, сообщает Report.
Он отметил, что в настоящее время в регистре больных диабетом числится 284 656 пациентов: «За 6 месяцев этого года зарегистрировано 4 839 новых пациентов».
В.Гурбанов сообщил, что число пациентов в регистре больных рассеянным склерозом составляет 2001 человек: «За январь-июнь этого года зарегистрировано 34 новых пациента».
По словам главы TƏBİB, все состоящие на учете пациенты обеспечиваются необходимым медикаментозным лечением.