«Вагнеровцы» начали прибывать в палаточный лагерь в Беларуси

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Более десятка машин наемников ЧВК «Вагнера» прибыли в военный лагерь в селе Цель, расположенного на территории Беларуси.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание получило свежие спутниковые фото палаточного лагеря под Осиповичами. Они были сделаны спутником MAXAR 14 и 16 июля.

На снимке от 14 июля практически не видно каких-либо изменений. Однако издание указывает, что первый грузовой автомобиль появился на снимке с 13 июля – тогда началась определенная активность в лагере и до прибытия большой колонны ЧВК «Вагнера» в субботу, 15 июля.

На фото от 16 июля виден явный всплеск активности – не менее пяти грузовиков, автобусы, контейнеры, а также пикапы и УАЗы, размещенные у палаток. Кроме того, NYT заметило на свежих снимках небольшую группу людей и «буханку».

Мониторинговая группа «Белорусские Гаюн» отмечает, что и фуры, и автобусы присутствовали в большой колонне ЧВК «Вагнера», которая въехала в Беларусь около 3:00 ночи 15 июля и двигалась по трассам Р43 и М5 в направлении Осиповичей. Таким образом, спутниковые снимки полностью подтверждают, что конечным пунктом колонны был лагерь в деревне Цель.