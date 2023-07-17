Москве не затормозить неизбежный процесс

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Еще до того, как руководители Азербайджана, Армении и Совета Евросоюза — соответственно, Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Шарль Мишель — в очередной раз сели в Брюсселе за стол переговоров, внешнеполитическое ведомство Российской Федерации распространило заявление, которое после первого же, беглого знакомства вызвало недоумение, переросшее затем в справедливое возмущение.

Забегая вперед скажем, что то, что мы назвали вызвавшим «недоумением», в ответном заявлении МИД Азербайджана было охарактеризовано примерно так же — «странным заявлением». Но об этом потом.

Мы не будем сейчас цитировать каждое предложение из этого заявления и разбирать его по слогам. Оно опубликовано без прикрас, в том числе у нас, в Minval.az, и повторно приводить его текст или отдельные абзацы нет необходимости. В то же время, сочтем нужным обратить внимание на следующие моменты.

То, что в МИД РФ предприняли нелепую попытку позиционировать себя как посредника, имеющего претензии и замечания как бы к «обеим» сторонам (а некоторая «дежурная» критика в адрес армянской стороны в документе тоже содержится, в частности в самом начале), основной мишенью для своих нападок Смоленская площадь выбрала почему-то азербайджанскую сторону. И хотя официальный Баку не стал медлить с реакцией и в тот же день выступил с комментарием (кстати, в довольно выдержанном, но решительном тоне), хотелось бы всё же дополнить их собственными, так сказать, авторскими замечаниями.

Приглашение глав МИД Армении и Азербайджана в Москву прозвучало в несколько странной форме. Сложно припомнить случаи, чтобы приглашение направлялось не по дипломатическим каналам, а в «открытом эфире», в форме официального заявления. В обычной практике на встречу приглашают и обговаривают даты и прочие протокольные формальности закулисно, но не публично и уж точно не в такой официальной форме. Со стороны это выглядит, простите, как «вызов на ковер». По поводу Армении мы ничего не можем сказать, в конце концов, это ее дело, под кем ей прогибаться и чьим форпостом служить. Но что касается Азербайджана, то вы, дорогие наши северные коллеги, всё-таки не забывайте, что СССР остался в прошлом, и министра другого суверенного государства в Москву пальцем не зовут. Я бы не удивился, если бы Баку не стал спешить с принятием приглашения и выдержал бы паузу, дабы позволить той стороне остудить свой пыл и умерить порыв «гостеприимства».

Смоленская площадь в своем заявлении чуть ли не приказывает двум сторонам считать в роли единственного посредника Москву, а само мирное соглашение подписать не иначе как в российской столице. Здрасте, пожалуйста! Как говорится, «без меня меня женили». Еще раз просим прощения, но наше мнение уже вообще ничего не значит? Вы за нас, милостивые государи, уже всё решили — где подписывать, в чьём присутствии ставить подписи? По большому счету, Азербайджану всегда было безразлично, в какой части планеты появится на свет мирное соглашение, потому как содержанию мы придаем большее значение, чем обоям на стенах и мебели. Но всё же, не лучше ли воздержаться от такого напористого и, кстати, отталкивающего тона?!

Недопустимым лично мне кажется акцент, который МИД РФ делает на правах и безопасности армянского населения Карабаха. А что, кроме армян, других этносов — как пострадавших, так и испытывающих неудобства в вопросе своей безопасности, — больше нет? Нет азербайджанцев, изгнанных из Армении? Эта страница уже закрыта для МИД РФ, и они — не такие же люди, как и армяне Карабаха? Нет больше азербайджанцев, ожидающих возвращения в свои дома в Ханкенди, Ходжалы, Кяркиджахане, десятках других населенных пунктов? К вашему сведению, уважаемые дипломаты, эти темы поднимались на последней встрече, и произошло этот аккурат в тот день, когда вы вновь выделили одних, забыв о других.

Кстати, давно назревший и не перестающий мучить мое сознание вопрос: почему РМК, войдя в ноябре 2020 года в Карабах и принявшись сажать в автобусы и затаскивать обратно в Карабах бежавших оттуда «армянских львов», точно так же не вошел, скажем, в Западный Зангезур, Гёйчу, Ведибасар и т.д. и не стал точно так же на автобусах привозить азербайджанцев в их дома в сегодняшней Республике Армения? Сергей Викторович, у меня к Вам конкретный вопрос: в чем причина подобной дискриминации?

Почему ваша страна и возглавляемая Вами дипломатия так трепетно печется о судьбе Лачинской дороги, которую упорно называет «коридором», но не делает ничего для возвращения азербайджанцев в сегодняшнюю Армению и создания похожего коридора во имя их комфорта и безопасности? Вы их уже списали с повестки? И что вы за более чем два с половиной года сделали для открытия Зангезурского коридора?

Кстати, о коридорах. В вашем пятничном заявлении говорится о «беспрепятственном передвижении» по «Лачинскому коридору». А Вы хорошо знакомы с текстом Трехстороннего Заявления? В каком пункте говорится о «беспрепятственном» движении? Мы Вам подскажем: в пункте 9, касающемся связи с Нахчываном. А в пункте, касающемся передвижения между Арменией и Карабахом, такого слова нет. Брал ли Баку на себя обязательство обеспечивать безопасное движение по Лачинскому району? Брал. И он его выполняет — ППП является инструментом обеспечения безопасности абсолютно всех, потому как он положил конец провозу оружия, мин и боеприпасов. Что же вы хотите от нас? И почему вы палец о палец не ударяете для открытия, да, да, именно беспрепятственного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой?

Почитайте еще раз последнее заявление вашего министерства и сравните его с текстом Трехстороннего Заявления по части терминов «беспрепятственное» и «безопасное».

Азербайджан предложил маршрут гуманитарного снабжения через Агдам, что соответствует национальному законодательству и служит целям реинтеграции Карабахского региона в социально-экономическую жизнь Азербайджан. Энергоснабжение также может и должно происходить со стороны азербайджанских газо- и электросетей. Несогласие Москвы с этим предложением воспринимается нами как ее стремление, скорее, заморозить вопрос, нежели способствовать восстановлению той картины, которая должна была бы быть, не разгорись в свое время конфликт. Раз уж сама Армения признала Карабах частью Азербайджана, то с какой стати снабжение региона должно по-прежнему происходить по философии конфликта?

В Азербайджане видят стремление Москвы осуществить то, что когда-то, а если быть точным, то сразу после окончания 44-дневной войны, было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным — «оставить вопрос статуса Карабаха будущим поколениям».

Мы это видим, но, простите, мы против! Этот груз мы не будем перекладывать на плечи наших детей и внуков, точка должна быть поставлена сейчас, пока железо горячо. В конце концов, вспомните, что стало с азербайджанским населением бывшей Армянской ССР, составлявшей в момент присоединения Иреванского ханства к России в 1828 году более 3/4 населения (по признанию графа Ивана Паскевича). И где эти люди сегодня?

Последняя страница всей этой трагедии должна быть перевернута без всяких отсрочек на будущее. Поэтому Азербайджан предпринимает все шаги для предотвращения любых попыток замораживания вопроса.

В МИД РФ не должны сомневаться, что пятилетний срок нахождения РМК в Карабахе, определенный в Трехстороннем Заявлении, станет первым и последним. Не должно быть ни у кого также сомнений, что оставшиеся в Карабахе недобитки, с которыми военнослужащие РМК так мило якшаются, либо добровольно сложат оружие (причем, не когда-нибудь потом, а в кратчайшее время), либо же будут уничтожены, на что у ВС Азербайджана есть все права и возможности.

Наконец, не должно быть ни в московских, ни в каких бы то ни было иных властных кабинетах сомнений, что местное армянское население станет либо такими же гражданами Азербайджана, как жители национальных регионов России — гражданами РФ, либо же им придется переехать в дома, оставленные азербайджанцами в Армянской ССР в 1988-90 гг. Назовите это хоть «этническими чистками», «хоть геноцидом», хоть как угодно, но в стране действует миграционное законодательство, и правила одинаковы для всех. Тем более, что этому населению предлагается восстановить свое гражданство. Разумеется, добровольно, без принуждения, но при наличии озвученного Президентом Алиевым в Праге свободного выбора.

Это и есть единственно справедливое решение конфликта, у кого бы оно ни вызывало возражения. А резкими заявлениями этот неизбежный процесс не затормозить. Но неприятный осадок вызвать можно. Только вот зачем?!

Зухраб Дадашов