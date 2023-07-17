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СМИ: В ЕС решили не приглашать Зеленского на саммит с Латинской Америкой

СМИ: В ЕС решили не приглашать Зеленского на саммит с Латинской Америкой

Председатель Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС – Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), который пройдет 17-18 июля в Брюсселе.

Об этом сообщила испанская газета La Vanguardia.

По ее версии, украинский лидер прямо просил разрешить ему каким-то образом принять участие в первой за восемь лет встрече на высшем уровне в бельгийской столице. Хотя Зеленский не будет присутствовать на саммите, «Украина займет заметное место в дискуссиях лидеров», в том числе при обсуждении продовольственной безопасности, уточняют дипломатические источники издания.

Встреча даст возможность Брюсселю выслушать мнение представителей СЕЛАК о путях урегулирования украинского кризиса. Как пишет газета, в ходе подготовки саммита возникли разногласия из-за попытки ЕС включить в итоговое заявление, текст которого не согласован, осуждение конфликта в Украине.

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