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Завтра в Баку будет 36 градусов тепла

Завтра в Баку будет 36 градусов тепла

15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 31-36° тепла.

Атмосферное давление упадет с 759 мм рт.ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-65%, днем 35-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых северных и западных районах ожидаются дожди и грозы. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 18-23 ° тепла.

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