Коротченко: Армения стала более склонной к переговорам с Азербайджаном

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Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко рассказал о перспективах очередного европейского раунда переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

«Я полагаю, что это будет очередная встреча без конкретных результатов, которые могли бы быть закреплены на бумаге как мирный договор и, тем более, подписаны. Данные встречи на разных площадках преследуют цель не рывками, а постепенно, поэтапно сближать позиции, обсуждать и находить подходы к тем вопросам, которые пока не получили своего решения. Это будет еще одна встреча из серии тех, которые были в предшествующий период», – сказал он.

Политический аналитик отметил, что в настоящее время Армения стала более склонной к переговорам и достижению договоренностей с Азербайджаном. «Первая причина – стремление не выпасть из общемировых трендов. Армения представляет собой достаточно маргинализированную страну с остатками оккупационного менталитета у властей и претензиями к соседям. В то же время, в Ереване наступает понимание, что мир уже необратимо изменился и надо встраиваться в разблокировку транспортных коммуникаций, установление здоровых отношений с соседями, запуск нормальных экономических процессов интеграции, как региональных, так и глобальных», – пояснил Игорь Коротченко, которого цитирует «Вестник Кавказа».

«Я думаю, это все постепенно двигает Армению к смене стратегических подходов к отношениям с Азербайджаном. Но еще раз хочу подчеркнуть, что до подписания мирного договора еще достаточно долго. Ожидать каких-то прорывов вместо долгого постепенно процесса вряд ли приходится», – заключил главный редактор журнала «Национальная оборона».