Денисенко показал, как убивал экc-командира российской подлодки (видео)

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Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар», замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, рассказал детали преступления. Кадры следственного эксперимента с участием Сергея Денисенко опубликовала пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Злоумышленник показал, как убивал Ржицкого. По словам преступника, он выстрелил в погибшего четыре раза. После первого Ржицкий пытался развернуться, но поняв, что в него стреляют, повернулся обратно, после чего получил ещё три пули, которые стали для него смертельными.