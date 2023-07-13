Подозреваемый в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар» арестован (видео)

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Суд отправил под арест до сентября Сергея Денисенко, которого подозревают в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар», замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщает ТАСС.

