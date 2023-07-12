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Зеленский: Украина станет членом НАТО после завершения войны с Россией

Зеленский: Украина станет членом НАТО после завершения войны с Россией

Во время саммита в Вильнюсе Украина получила объединение и поддержку от стран-членов Североатлантического Альянса. Украина станет следующим членом НАТО после завершения войны с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

«Что мы получили от саммита. Мы получили большой позитив. Мы действительно получили объединение и лидеры поддержали Украину. Поддержали недвусмысленность, что Украина будет в НАТО. Говоря, когда это будет, то я уверен, согласно той поддержке и заявлению каждого лидера на заседании Совета Украина – НАТО, я считаю, что мы будем в НАТО как только ситуация с безопасностью будет стабилизирована», – заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, простым языком, Украину точно пригласят в НАТО «в тот момент, когда закончится война». Он отметил, что понимает условия членства нашей страны.

«Может не все детали кто-то коммуницирует, но для меня очень важно, что это зависит от безопасности, что есть однозначность, что Украина будет в НАТО, что никто не будет торговать членством НАТО, что это будет реальное политическое решение основанное на безопасности ситуации в Украине», – пояснил президент.

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