Вместо двух этапов вступления в НАТО Украине нужно будет пройти лишь один

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«Украина получит приглашение в НАТО, когда все условия будут выполнены и союзники договорятся», — сказал Столтенберг.

Вместо двух этапов вступления в альянс Украине нужно будет пройти только один, добавил он. По его словам, отмена плана действий по членству в НАТО изменит путь Украины в альянс.

В опубликованном на сайте НАТО коммюнике сказано, что Украина добилась существенного прогресса на пути реформ и становится более интегрированной в альянс.

«Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать свои собственные механизмы безопасности. Будущее Украины в НАТО. Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите 2008 года в Бухаресте, о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости плана действий по членству, — говорится в коммюнике.

Генсек НАТО также подтвердил создание Совета Украина-НАТО, который должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях. Первое заседание Совета состоится 12 июля с участием президента Украины Владимира Зеленского.

При этом Столтенберг анонсировал долгосрочную программу военной помощи для модернизации украинской армии, «чтобы облегчить переход вооруженных сил Украины от советских времен до стандартов НАТО».