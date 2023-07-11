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Зеленский: НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее

Зеленский: НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее

Североатлантический альянс обеспечит Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее. Об этом, выступая в Вильнюсе на акции в поддержку движения Украины в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее», – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что сегодня он приехал в Вильнюс с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО, в НАТО, которое «не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора».

«Я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью в решениях, которых мы все заслуживаем и которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. Разве это великое желание?» – добавил президент.

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