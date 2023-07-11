Задержан возможный убийца экс-командира российской подлодки (фото, видео)

Следственный комитет России задержал подозреваемого в причастности к убийству Станислава Ржицкого, капитана второго ранга, который ранее командовал подводными лодками «Алроса» и «Краснодар».
Подозреваемым в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого оказался Сергей Денисенко.
При задержании у него нашли пистолет с глушителем. Предположительно, из этого оружия Денисенко произвёл выстрелы в Ржицкого.
Сергей Денисенко ранее возглавлял Федерацию карате-до Украины.
Задержанного по подозрению в убийстве заместителя начальника отдела мобилизационной работы администрации Краснодара поймали в Туапсе.
Он является обладателем черного пояса по карате, а также многократным чемпионом мира.