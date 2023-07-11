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Задержан возможный убийца экс-командира российской подлодки (фото, видео)

Задержан возможный убийца экс-командира российской подлодки (фото, видео)

Следственный комитет России задержал подозреваемого в причастности к убийству Станислава Ржицкого, капитана второго ранга, который ранее командовал подводными лодками «Алроса» и «Краснодар».

Подозреваемым в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого оказался Сергей Денисенко.

При задержании у него нашли пистолет с глушителем. Предположительно, из этого оружия Денисенко произвёл выстрелы в Ржицкого.

Сергей Денисенко ранее возглавлял Федерацию карате-до Украины.

Задержанного по подозрению в убийстве заместителя начальника отдела мобилизационной работы администрации Краснодара поймали в Туапсе.

Он является обладателем черного пояса по карате, а также многократным чемпионом мира.

Задержан возможный убийца экс-командира российской подлодки (фото, видео) Задержан возможный убийца экс-командира российской подлодки (фото, видео)

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