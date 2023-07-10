Азербайджан и Венгрия построят завод по производству алюминиевых банок

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Согласно соглашению, подписанному между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» при Министерстве экономики и компанией «Hell Energy», на территории Алятской свободной экономической зоны на основе передовых технологий планируется строительство нового завода с годовой производственной мощностью 700 млн единиц алюминиевых банок для напитков.

Состоялось мероприятие, посвященное подписанию Соглашения о совместном участии между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) при Министерстве экономики и компанией «Hell Energy» Венгрии. Cтоимость проекта составляет 211 миллионов долларов.

На мероприятии министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что проект будет способствовать укреплению сотрудничества между деловыми кругами наших стран, постоянному росту ненефтяного сектора в Азербайджане, местного производства и обеспечению занятости. Было подчеркнуто, что азербайджано-венгерские отношения, основанные на взаимном уважении, развиваются по восходящей, расширяется торгово-экономическое партнерство. Отмечено, что имеются большие перспективы для развития сотрудничества с Венгрией в торговле, промышленности, энергетике, в том числе возобновляемой, инвестиционной и других направлениях.

Министр экономики заявил, что возможности Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) открывают широкие возможности для местных и иностранных, в том числе венгерских, инвесторов и выразил уверенность в реализации новых совместных проектов.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что Азербайджан является надежным партнером, и подчеркнул важность постоянного развития политических и экономических отношений между странами, партнерства между деловыми кругами и реализации совместных проектов.

Председатель правления уполномоченной структуры Алятской СЭЗ Валех Алескеров рассказал о деятельности возглавляемой им структуры, а информацию о проекте представили исполнительный директор компании «Hell energy» Барбабас Череклье и исполнительный директор АИК Ульви Мансуров. Также был показан видеоролик о проекте.

В рамках мероприятия было подписано Соглашение о совместном участии между АИК и компанией «Hell Energy». Согласно документу, на территории Алятской СЭЗ планируется строительство нового завода на основе передовых европейских технологий с годовой производственной мощностью 700 млн алюминиевых банок для напитков (на начальном этапе годовая мощность розлива – 415 млн алюминиевых банок для напитков). В рамках проекта планируется создать свыше 300 рабочих мест.