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Посол Украины рассказал, как Анкара и Киев договаривались о возвращении командиров «Азова»

Посол Украины рассказал, как Анкара и Киев договаривались о возвращении командиров "Азова"

Посол Украины в Турции Василий Боднар раскрыл, как Киев и Анкара договаривались о возвращении пятерых командиров «Азова» домой.

«Каких-либо условий, о которых мне было известно, относительно возвращения наших военнослужащих не было выдвинуто. Наоборот, это как раз особенность позиции турецкой стороны, как медиатора… Ее роль важна, ведь за счет этого поднимаются позиции Турции, как глобального игрока», – отметил он.

Боднар подчеркнул, что возвращение «Азовцев» – не только «добрый жест для Украины», прежде всего, это усиление позиций Анкары в коммуникации с Москвой.

Также он указал, что соответствующие переговоры между правительствами стран продолжались несколько месяцев. Был задействован «весь дипломатический авангард президента Зеленского», указал посол.

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