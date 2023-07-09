Столичный житель зарезал собственного отца

50 Просмотров

9 июля около 2 часов ночи в Низаминскую районную прокуратуру поступила информация о том, что в одном из домов района столицы от колото-резаных ран скончался Юсифли Расул Ханмирза оглу 1968 года рождения.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Низаминского района города Баку.

В ходе предварительного расследования выявлены серьезные подозрения, что Парвин Юсифов 1993 года рождения умышленно убил своего отца Расула Юсифли, нанеся ему ножевые ранения в ходе возникшей между ними ссоры.

По данному факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство). Парвин Юсифов задержан в качестве подозреваемого на основании постановления прокуратуры.

Предварительное расследование продолжается.