Армянский полковник отказался воевать с азербайджанцами из-за «депрессии»

272 Просмотров

Полковник А.Г., занимая должность командира воинской части N министерства обороны Армении, во время объявленного правительством 27 сентября 2020 г. военного положения, 15 октября 2020 г. в 14:00 открыто отказался от выполнения обязанностей военной службы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Армении, А.Г. мотивировал свой поступок тем, что «он находится в состоянии морально-психической депрессии».

В рамках другого уголовного производства получена информация о том, что подполковник С.М., занимая должность командира 1-го стрелкового батальона N-й воинской части, 15 октября 2020 г., около 15:30, открыто отказался от исполнения обязанностей по военной службе.

В частности, подполковник С.М., имея возможность остановить продвижение противника огнем с использованием всех средств боевой техники, в период объявленного военного положения, 15 октября 2020 года, около 15:30, не выполнил устного приказа своего непосредственного начальника генерал-майора А.П., отданного в установленном законом порядке.

В частности, С.М. не сформировал отряды военнослужащих, не вернулся на передовую, открыто отказывался от исполнения обязанностей военной службы.