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Зеленский озвучил свои ожидания от саммита НАТО

Зеленский озвучил свои ожидания от саммита НАТО

В первую очередь, Украина ожидает от саммита НАТО единства, которого пока мало в вопросе сигнала Киеву о приглашении в Альянс.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

Как отметил президент, сила НАТО заключается именно в единстве, которое распространяется на уверенность обществ всех союзников

«Всем важно услышать, что они в безопасности. Именно в единстве есть безопасность. Я считаю, то, что в нерешенных вопросах по Швеции и сигнала Украине о приглашении – мало единства. Это угроза прочности Альянса. Мы ожидаем положительных результатов, или же шагов к приближению этого позитива», – отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, Россия рассчитывает на то, что НАТО во время саммита покажет слабость, чего нельзя допустить.

В частности лидер страны отметил, что ожидает от саммита:

оборонных пакетов для Украины, однако «не только обещаний, но и понятные сроки выполнения»;

обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

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