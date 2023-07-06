Пашинян оскорбился за критику Баку в адрес Макрона

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян встал на защиту Франции, в адрес которой в последние дни звучит критика в Азербайджане.

«Баку не прекращает необоснованные обвинения в адрес Армении и стран, которые дают объективную оценку ситуации в Карабахе, например, Франции», – посетовал он.

Напомним, что сегодня в Баку проходит международная конференция на тему «На пути к полной ликвидации колониализма». На конференции рассказывается о колониальной политики Франции.

Вчера президент Ильхам Алиев, выступая на встрече министров Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам», высказал критику в адрес Франции и ее президента Эммануэля Макрона.