К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон |
Сиявуш Новрузов предлагает Макрону присоединить Армению к Франции |
«Текст мирного договора еще не готов к подписанию»: Пашинян анонсировал встречу с Алиевым |
Тофиг Зульфугаров: Площадка ДН — наилучшая трибуна, где можно было жестко осудить Макрона |
Участники конференции в Баку рассказали о колониальной политике Франции |
В Баку проходит международная конференция на тему «На пути к полной ликвидации колониализма» (фото) |
Россия ударила по Львову (фото и видео) |
Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО |
Генсек ОПЕК опроверг слухи о приглашении Азербайджана в организацию (обновлено) |
Главное Мир

Пашинян оскорбился за критику Баку в адрес Макрона

Пашинян оскорбился за критику Баку в адрес Макрона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встал на защиту Франции, в адрес которой в последние дни звучит критика в Азербайджане.

«Баку не прекращает необоснованные обвинения в адрес Армении и стран, которые дают объективную оценку ситуации в Карабахе, например, Франции», – посетовал он.

Напомним, что сегодня в Баку проходит международная конференция на тему «На пути к полной ликвидации колониализма». На конференции рассказывается о колониальной политики Франции.

Вчера президент Ильхам Алиев, выступая на встрече министров Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам», высказал критику в адрес Франции и ее президента Эммануэля Макрона.

Теги:
Из этой рубрики
За коррупцию задержан племянник президента Кыргызстана
Мир

За коррупцию задержан племянник президента Кыргызстана

2023/07/06, 13:47
Meta запустила социальную сеть Threads – аналог Twitter
Мир

Meta запустила социальную сеть Threads – аналог Twitter

2023/07/06, 13:33
Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне
Мир

Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне

2023/07/06, 13:13
Лукашенко уверен, что Путин не намерен «мочить» Пригожина
Мир

Лукашенко уверен, что Путин не намерен «мочить» Пригожина

2023/07/06, 12:59
Пашинян оскорбился за критику Баку в адрес Макрона
Мир

Пашинян оскорбился за критику Баку в адрес Макрона

2023/07/06, 11:26
Люк Фрэнсис Кэрол: Стратегия Парижа - заменить коренных жителей Мартиники французами, это геноцид
Мир

Люк Фрэнсис Кэрол: Стратегия Парижа – заменить коренных жителей Мартиники французами, это геноцид

2023/07/06, 11:26
В России египтянин осквернил Коран (видео)
Мир

В России египтянин осквернил Коран (видео)

2023/07/06, 11:18
Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ началось позже и продвигается медленно
Мир

Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ началось позже и продвигается медленно

2023/07/06, 11:04
В Армении в 16 школах изучают азербайджанский и турецкий языки
Мир

В Армении в 16 школах изучают азербайджанский и турецкий языки

2023/07/06, 10:02