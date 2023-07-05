Названа причина нестабильной погоды в Азербайджане

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Ученые-климатологи с высокой долей вероятности предупреждают о нарастающей тенденции различных природных катаклизмов, причиной которых является рост глобальной температуры и изменения в криосфере Земли.

Об этом сказал руководитель Национальной гидрометеорологической службы минэкологии Назим Махмудов, передает АПА.

«Потепление, происходящее в полярных и высокогорных районах, влияют на всю планету. Все эти процессы не обходят и наш регион. При этом, примечательно, что хотя процессы локальные и охватывают небольшую территорию, при этом они очень интенсивные. Вчера, находясь в центре Губы, трудно было предположить, что в одном из сел из-за ливня сошел сель. Он стал 83-м по счету с начала апреля, побивший рекорды последних лет», – отметил он.

Назим Махмудов добавил, что весной этого года, согласно данным Всемирной метеорологической организации, прогнозировалась активизация явления Эль-Ниньо: «Это природное явление, происходящее на фоне антропогенного изменения климата, которое приводит к повышению глобальной температуры, влияет на сезонные режимы осадков и делает погоду более экстремальной. Уже сейчас прогнозируется, что этот год станет одним из самых жарких в истории планеты. Поэтому периоды с волнами жары будут наблюдаться и в нашем регионе».

В заключение он коснулся модернизации гидрометеорологической службы в Азербайджане, которая идет по нарастающей: «За счет государственных инвестиций автоматизируются сеть наблюдений, сводки с наших метеостанций поступают как в международный, так и региональный обмен данными».