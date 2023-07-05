Ильхам Алиев об убитом во Франции подростке: Признак расизма и исламофобии

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Недавнее убийство французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения является ещё одним признаком расизма и исламофобии в этой стране.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам», сообщает Азертадж.

«В связи с этим мы присоединяемся к заявлению ООН, в котором выражается сожаление по поводу стрельбы полицейских и содержится призыв к Франции «серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах», – отметил глава государства.