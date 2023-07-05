Алиев заявил, что во Франции все чаще звучат расистские ненавистнические высказывания

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Во Франции все чаще звучит устойчивый и широко распространенный, особенно в СМИ и в Интернете, расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, расистские ненавистнические высказывания со стороны чиновников и членов двух палат французского парламента.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам», передает Азертадж.

«Извинения перед миллионами людей, которых его (Эмманюэля Макрона – ред.) предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка», – сказал глава государства.