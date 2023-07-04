Подписан План действий по сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном

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В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с министром по работе с проживающими за рубежом пакистанцами и развитию человеческих ресурсов Саджидом Хоссейном Тури, находившейся с визитом в нашей стране.

Как сообщили в министерстве, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что между Азербайджаном и Пакистаном существуют отношения высокого уровня, основанные на дружбе, братстве и стратегическом партнерстве, и усилиями глав государств двух стран эти отношения постоянно развиваются.

Было выражено удовлетворение постоянной поддержкой Пакистаном территориальной целостности Азербайджана, и в частности политической поддержкой, оказанной им нашей стране во время 44-дневной Отечественной войны. Было доведено до сведения, что две страны тесно сотрудничают в рамках международных институтов, расширяются связи между Азербайджаном и Пакистаном в социальной сфере.

Тури подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, визит в нашу страну произвел на него приятное впечатление. Он отметил важность расширения двусторонних отношений в сфере труда, занятости и социальной защиты.

По итогам встречи между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством по работе с проживающими за рубежом пакистанцами и развитию человеческих ресурсов Пакистана был подписан План действий на 2023-2024 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах труда, занятости и социальной защиты.