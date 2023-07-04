Макрон заявил о прохождении пика гражданской войны во Франции |
Зардушт Ализаде – «Минвалу»: «Мы идем на обострение с Россией. И что Москва сможет сделать Баку? Она с Украиной не справляется» |
Верхушка сепаратистов отказалась от переговоров с Баку и на территории третьей страны |
Теракт в Тель-Авиве (видео) |
Хрен редьки не слаще: ни в Армении, ни во Франции |
Токаев потроллил ШОС |
Столтенберг останется главой НАТО |
Етирмишли: При строительстве зданий учитывается их устойчивость к 8-балльному землетрясению |
Так о чем же проговорился Путин? |
Главное Общество

Подписан План действий по сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном

Подписан План действий по сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с министром по работе с проживающими за рубежом пакистанцами и развитию человеческих ресурсов Саджидом Хоссейном Тури, находившейся с визитом в нашей стране.

Как сообщили в министерстве, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что между Азербайджаном и Пакистаном существуют отношения высокого уровня, основанные на дружбе, братстве и стратегическом партнерстве, и усилиями глав государств двух стран эти отношения постоянно развиваются.

Было выражено удовлетворение постоянной поддержкой Пакистаном территориальной целостности Азербайджана, и в частности политической поддержкой, оказанной им нашей стране во время 44-дневной Отечественной войны. Было доведено до сведения, что две страны тесно сотрудничают в рамках международных институтов, расширяются связи между Азербайджаном и Пакистаном в социальной сфере.

Тури подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, визит в нашу страну произвел на него приятное впечатление. Он отметил важность расширения двусторонних отношений в сфере труда, занятости и социальной защиты.

По итогам встречи между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством по работе с проживающими за рубежом пакистанцами и развитию человеческих ресурсов Пакистана был подписан План действий на 2023-2024 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах труда, занятости и социальной защиты.

Теги:
Из этой рубрики
Глава муниципалитета умер в Кюрдамире от сердечного приступа
Общество

Глава муниципалитета умер в Кюрдамире от сердечного приступа

2023/07/04, 19:04
Завотделом Сабунчинского медцентра привлечен к ответственности за взятки
Общество

Завотделом Сабунчинского медцентра привлечен к ответственности за взятки

2023/07/04, 17:28
В Азербайджане ожидаются ливни, град, грозы и порывистый ветер
Общество

В Азербайджане ожидаются ливни, град, грозы и порывистый ветер

2023/07/04, 16:35
Подписан План действий по сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Общество

Подписан План действий по сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном

2023/07/04, 16:25
Задержан начальник отдела Службы по мобилизации
Общество

Задержан начальник отдела Службы по мобилизации

2023/07/04, 16:07
Депутат заявил, что врачи заключают сделки с фармацевтическими компаниями
Общество

Депутат заявил, что врачи заключают сделки с фармацевтическими компаниями

2023/07/04, 15:33
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

2023/07/04, 14:55
В Баку задержаны 6 членов сети иранских наркоторговцев (видео)
Общество

В Баку задержаны 6 членов сети иранских наркоторговцев (видео)

2023/07/04, 14:02
В поселке Балаханы найдена граната (видео)
Общество

В поселке Балаханы найдена граната (видео)

2023/07/04, 13:36