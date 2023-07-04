Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

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5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем – 29-34° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем – 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана – преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град. Местами умеренный восточный ветер днем будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем – 31-36° тепла, в горах ночью – 10-15°, днем- 17-22° тепла.