Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем – 29-34° тепла.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем – 40-50%.
В большинстве районов Азербайджана – преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град. Местами умеренный восточный ветер днем будет временами усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем – 31-36° тепла, в горах ночью – 10-15°, днем- 17-22° тепла.