Баку придется выполнять своими силами Трехстороннее заявление |
@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона |
«Минвал» требует от редакции «Спутник-Азербайджан» соблюдения профессиональной этики |
Отголоски российской обиды в отношении «Минвала» |
Абдоллахиян посетит Азербайджан — это первый визит в Баку высокопоставленного представителя Тегерана на фоне напряженности между странами |
Самвел Бабаян поддержал тактику Баку |
«Непонятно, как «Минвал» ассоциируется с Великобританией. На какие факты основывается посольство России?» |
В Баку прибыл замглавы МИД Ирана (обновлено) |
Скончался Милан Милутинович |
Главное Общество

Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-24°, днем – 30-35° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 35-45%.

На Абшеронских пляжах будет дуть северный ветер. Температура воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23°, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахил, Ших) – 24-25° тепла.

В районах Азербайджана тоже преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем – 31-36° тепла, в горах ночью – 10-15°, днем – 17-22° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Операции МВД в Баку и регионах: изъяты оружие и наркотики (видео)
Общество

Операции МВД в Баку и регионах: изъяты оружие и наркотики (видео)

2023/07/03, 14:16
Оправданному по «Тертерскому делу» военнослужащему выплатят 123 000 манатов
Общество

Оправданному по «Тертерскому делу» военнослужащему выплатят 123 000 манатов

2023/07/03, 14:03
@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона
Общество

@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона

2023/07/03, 13:47
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

2023/07/03, 13:20
Прошел суд над армянскими диверсантами, нарушившими госграницу Азербайджана (обновлено)
Общество

Прошел суд над армянскими диверсантами, нарушившими госграницу Азербайджана (обновлено)

2023/07/03, 12:57
Баку подписал меморандум о дружбе и партнерстве с китайской провинцией
Общество

Баку подписал меморандум о дружбе и партнерстве с китайской провинцией

2023/07/03, 11:40
Недетские игры с азербайджанскими школьниками
Общество

Недетские игры с азербайджанскими школьниками

2023/07/03, 10:44
Лейла Алиева отмечает свой день рождения
Общество

Лейла Алиева отмечает свой день рождения

2023/07/03, 00:04
При пожаре в Баку эвакуировали 10 человек
Общество

При пожаре в Баку эвакуировали 10 человек

2023/07/02, 23:54