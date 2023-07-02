В Азербайджане раскрыли 87% преступлений, нейтрализовано около 24 тыс. банд

87 Просмотров

Раскрыта статистика преступлений, совершенных в Азербайджане за последние 20 лет.

Соответствующую информацию представил министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на торжественной церемонии, посвященной Дню полиции и выпуску 2022/2023 учебного года полицейской академии.

По его словам, которые приводит «Репорт», за последние 20 лет проводилась непрерывная работа в области предотвращения преступлений и их расследования, а также защиты законных интересов граждан в целом. Таким образом было нейтрализовано около 24 тыс. преступных группировок и банд.

«Было собрано более 22 тысяч единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия, количество правонарушений с применением стрелкового оружия значительно сократилось. В среднем было раскрыто 87 процентов преступлений, задержано более 69 тысяч обвиняемых, изъято из незаконного оборота около 20 тонн наркотических средств», – отметил министр.