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Шольц призвал общество Германии бороться с исламофобией

Шольц призвал общество Германии бороться с исламофобией

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал сообщение в Twitter, в котором заявил, что в немецком обществе не должно быть места для расизма, антисемитской или антимусутьманской ненависти.

«Расизм, к сожалению, является реальностью в нашей стране. Это реальность, которую мы должны преодолеть вместе. Нет места для расистской, антисемитской или антимусульманской ненависти…”, – написал Шольц.

Министр внутренних дел Германии Нанси Фезер сообщила, что большинство из 5,5 млн мусульман, проживающих в стране, сталкиваются с дискриминацией в повседневной жизни.

В период с января по апрель 2023 года в Германии было совершено 124 преступления, связанных с исламофобией. Среди них: нападения на мечети, подстрекательство к ненависти, телесные повреждения, оскорбления, угрозы, повреждение собственности или использование символов, противоречащих конституции.

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