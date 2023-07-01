Шольц призвал общество Германии бороться с исламофобией

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Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал сообщение в Twitter, в котором заявил, что в немецком обществе не должно быть места для расизма, антисемитской или антимусутьманской ненависти.

«Расизм, к сожалению, является реальностью в нашей стране. Это реальность, которую мы должны преодолеть вместе. Нет места для расистской, антисемитской или антимусульманской ненависти…”, – написал Шольц.

Министр внутренних дел Германии Нанси Фезер сообщила, что большинство из 5,5 млн мусульман, проживающих в стране, сталкиваются с дискриминацией в повседневной жизни.

В период с января по апрель 2023 года в Германии было совершено 124 преступления, связанных с исламофобией. Среди них: нападения на мечети, подстрекательство к ненависти, телесные повреждения, оскорбления, угрозы, повреждение собственности или использование символов, противоречащих конституции.