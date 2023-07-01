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«Казнь египетская» обрушилась на Нью-Йорк

«Казнь египетская» обрушилась на Нью-Йорк

Жители Нью-Йорка сравнивают нашествие насекомых после смога от лесных пожаров с «библейской чумой» и «казнями египетскими», сообщают СМИ.

Как пишет New York Post, «рой крошечных крылатых насекомых заполонил» город. Очевидцы рассказывают, что речь идет о странных зеленых насекомых. По словам экспертов, Нью-Йорк подвергся нашествию одного из видов тли. В Сети, указывая на смог из-за горящих канадских лесов, шутят, что США настигли «казни египетские», которые предвещают «зловещий конец».

Напомним, жителям Нью-Йорка рекомендовали не выходить на улицу без особой необходимости и носить защитные маски из-за резкого ухудшения качества воздуха в связи с лесными пожарами в Канаде.

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