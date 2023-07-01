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Турция повышает плату за проход через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция повышает плату за проход через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция увеличивает с 1 июля плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8% – до $4,42 за тонну груза (ранее – $4,08), плата будет увеличиваться каждый год. Турецкие власти в октябре прошлого года в пять раз увеличили сборы за проход торговых судов через Босфор и Дарданеллы. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

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