Солтан Мамедов: Нападение на сотрудников AzTV во Франции – попытка давления на свободу слова

91 Просмотров

«Нападение на сотрудников ЗАО «Азербайджанские теле-и радиопередачи» во Франции является попыткой давления на свободу слова и прессы. Считаю, что правоохранительные органы Франции должны оперативно расследовать инцидент, принять адекватные меры наказания в отношении совершивших эту провокацию».

Об этом заявил руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям Солтан Мамедов, передает АПА.

Солтан Мамедов сказал, что журналисты подверглись нападению при исполнении своего профессионального долга. Свое отношение к инциденту должны выразить и международные неправительственные организации, работающие в сфере защиты свободы прессы и слова. Заявив, что он также попытается проинформировать членов группы дружбы с Азербайджаном французского парламента о произошедшем инциденте, депутат подчеркнул, что если виновные не будут привлечены к ответственности, это может создать отрицательный прецедент.

Депутат выразил надежду, что соответствующие органы в кратчайшие сроки примут меры по привлечению виновных к ответственности и возмещению ущерба.