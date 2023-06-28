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Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото)

Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото)

20:45 В результате ракетного удара РФ по Краматорску вечером 27 июня погибло уже 11 человек. Об этом 28 июня в Facebook проинформировал мэр города Александр Гончаренко. поисково-спасательные работы продолжаются.

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19:23 Вечером 27 июня российские войска обстреляли Краматорск двумя ракетами «Искандер», заявил генпрокурор Украины. Первоначально сообщалось, что удар нанесли двумя ракетами С-300, в частности, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский, уточняет «Медуза».

Основной удар пришелся на центр Краматорска: разрушен ресторан Ria Pizza, где в тот момент находились десятки людей, после в нем начался пожар. Повреждены 18 многоэтажных и 65 частных домов, пять школ, два детских сада, торговый центр, отель и другие здания, заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. Вторая ракета попала в частный дом в селе Беленькое в пригороде Краматорска, по данным прокуратуры на вечер 27 июня, ранены пятеро местных жителей.

Как ранее сообщал Minval, из-за удара по городу погибли по меньшей мере десять человек. В национальной полиции Украины заявили, что пострадал 61 человек. Среди пострадавших — младенец 2022 года рождения, ему восемь месяцев.

Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото) Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото) Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото) Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото) Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото) Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото) Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото) Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото) Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото) Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото) Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото)

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