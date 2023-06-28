Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото)

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20:45 В результате ракетного удара РФ по Краматорску вечером 27 июня погибло уже 11 человек. Об этом 28 июня в Facebook проинформировал мэр города Александр Гончаренко. поисково-спасательные работы продолжаются.

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19:23 Вечером 27 июня российские войска обстреляли Краматорск двумя ракетами «Искандер», заявил генпрокурор Украины. Первоначально сообщалось, что удар нанесли двумя ракетами С-300, в частности, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский, уточняет «Медуза».

Основной удар пришелся на центр Краматорска: разрушен ресторан Ria Pizza, где в тот момент находились десятки людей, после в нем начался пожар. Повреждены 18 многоэтажных и 65 частных домов, пять школ, два детских сада, торговый центр, отель и другие здания, заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. Вторая ракета попала в частный дом в селе Беленькое в пригороде Краматорска, по данным прокуратуры на вечер 27 июня, ранены пятеро местных жителей.

Как ранее сообщал Minval, из-за удара по городу погибли по меньшей мере десять человек. В национальной полиции Украины заявили, что пострадал 61 человек. Среди пострадавших — младенец 2022 года рождения, ему восемь месяцев.