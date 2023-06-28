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В Минобороны России признали ракетный удар по Краматорску

В Минобороны России признали ракетный удар по Краматорску

В Минобороны РФ заявили, что в Краматорске «поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ».

Как сообщал ранее Minval, вечером 27 июня российские войска обстреляли Краматорск двумя ракетами «Искандер». Основной удар пришелся на центр Краматорска: разрушен ресторан Ria Pizza, где в тот момент находились десятки людей, после в нем начался пожар. Повреждены 18 многоэтажных и 65 частных домов, пять школ, два детских сада, торговый центр, отель и другие здания. Вторая ракета попала в частный дом в селе Беленькое в пригороде Краматорска, по данным прокуратуры на вечер 27 июня, ранены пятеро местных жителей.

Из-за удара по городу погибли по меньшей мере десять человек. Среди погибших — две сестры 14 лет и одна 17-летняя девушка. В национальной полиции Украины заявили, что пострадал 61 человек.

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