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МЧС Армении прекратит существование с 30 июня

МЧС Армении прекратит существование с 30 июня

Министерство по чрезвычайным ситуациям информирует, что деятельность ведомства будет приостановлена с 30 июня текущего года. Сообщение об этом было опубликовано в понедельник на сайте ведомства.

«Согласно закону Армении «О внесении изменений и дополнений в закон «О структуре и деятельности правительства», принятому 16 декабря 2022 года, было создано министерство внутренних дел, которое также включает в себя функции министерства по чрезвычайным ситуациям», – говорится в сообщении.

Отныне вопросы, предложения, заявления и письма, связанные со сферами деятельности МЧС, при необходимости нужно будет отправлять в МВД по электронной почте, а также через единую платформу электронных запросов, отмечается в сообщении.

Министерство внутренних дел было воссоздано в конце 2022 года. В его состав была включена служба спасения Армении.

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