СМИ: Украинская «Старлинк» отсудила у SpaceX более $14,7 тысяч

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Украинская IT-компания «Старлинк» по решению суда должна получить от компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, свыше $14,7 тыс. по делу о прекращении действия торговой марки, которая совпадает с названием системы спутниковой связи SpaceX. Об этом сообщило украинское агентство УНН.

По его информации, в пользу «Старлинк» со SpaceX должны взыскать 480 тыс. гривен (около $13,1 тыс.) расходов на профессиональную правовую помощь, а также 60 тыс. гривен (более $1,6 тыс.) затрат, связанных с проведением экспертизы.

Отмечается, что американская компания подала апелляцию после проигрыша иска в суде первой инстанции.

В ноябре 2022 года украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» и на Укрпатент с требованием прекратить действие торговой марки. Издание отмечало, что украинский бренд «Старлинк» зарегистрирован в 2011 году. Спутниковая система связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink.