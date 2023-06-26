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ЗАО «AzerGold» провело встречу с жителями села Тюлаллар Гейгельского района (фото)

ЗАО «AzerGold» провело встречу с жителями села Тюлаллар Гейгельского района (фото)

Состоялась очередная встреча Комитета по корпоративной социальной ответственности Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» с жителями села Тюлаллар Гейгельского района.

На встрече с жителями села, расположенного рядом с рудником «Тюлаллар», где с текущего года ЗАО «AzerGold» начало работы по добыче, были обсуждены вопросы определения социальных потребностей и инициатив, которые будут реализованы в будущем. На встрече жители села были проинформированы о плане эксплуатации золотоносного рудника «Тюлаллар», сообщает АПА.

Было отмечено, что процесс обработки ресурсов золотоносного месторождения «Тюлаллар», открытого, но не широко исследованного в СССР, и взятого на государственный баланс после того, как его запасы были подтверждены в результате деятельности Акционерного Общества, осуществляется в Дашкесанском районе, на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП). С этой целью для обеспечения кратчайшего транспортного сообщения от рудника «Тюлаллар» в направлении ЧИРУП с максимальной удаленностью от жилых районов по заказу ЗАО были построены автомобильные дороги Тюлаллар-Зурнабад-поселок Гянджа, а также дороги вокруг окрестностей сел Керемли и Гушчу. В результате было достигнуто сокращение расстояния между селом Тюлаллар Гейгельского района и селом Човдар Дашкесанского района с 80 до 50 км. Введенные в эксплуатацию новые дороги обеспечивают не только транспортное сообщение между горнодобывающим и производственным участком, но и более удобное передвижение граждан.

Было подчеркнуто, что ввод в эксплуатацию рудника «Тюлаллар» предвещает значительный вклад в повышение занятости в регионе, развитие ненефтяного сектора нашей страны, дальнейшее улучшение благосостояния населения Гейгельского района. До внимания было доведено то, местные жители, уже вовлеченные в эту работу, ощущают положительные последствия этого.
Затем была представлена информация о проектах, реализуемых в рамках приоритетов работы с местным населением и общинами. Было отмечено, что жители сел, расположенных вблизи месторождений, извлекают выгоду от проектов, регулярно реализуемых в сфере охраны окружающей среды, образования, здравоохранения, занятости, продвижения предпринимательства и т. д. Подобные проекты, которые охватывают проживающих в регионе, особенно семьи из социально уязвимых групп населения, призваны внести свой вклад в государственные программы социального характера.

Далее были заслушаны обращения жителей села, состоялся обмен мнениями по новым инициативам. Вопросы, поднятые гражданами, были зарегистрированы с целью их изучения и решения в рамках действующего законодательства

Отметим, что организация традиционных встреч и опросов с сельскими жителями будет продолжена Обществом в рамках инициатив и проектов, направленных на целевые группы.

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