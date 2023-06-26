В Баку проходит конференция министров спорта

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В Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII), сообщает АПА.

28 октября 2022 года в столице Франции Париже на очередной сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту (CIGEPS) между Правительством Азербайджанской Республики и ЮНЕСКО было подписано соглашение ,по которому Азербайджан получил право проведения конференции MINEPS VII.

В международной конференции и связанных с ним мероприятиях принимают участие около 50 министров и высокопоставленных чиновников, а также более 540 делегатов из почти 124 стран и международных организаций.