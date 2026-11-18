В Азербайджане планируется конкретизировать виды неправительственных организаций (НПО), общественных объединений и фондов, а также устранить существующие пробелы в законодательстве, регулирующем их деятельность.

Как сообщает Minval, об этом заявил депутат Азай Гулиев на заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения поправок в законодательство о неправительственных организациях.

По его словам, действующий закон «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» был принят в 2000 году, однако за прошедшие 26 лет в нем сохранились пробелы, несмотря на изменения в развитии гражданского общества.

В частности, действующая редакция закона определяет виды НПО, но не содержит их конкретной классификации. Предлагаемые поправки должны устранить этот недостаток и установить, по каким направлениям могут создаваться общественные объединения и фонды. Гулиев считает, что нововведение позволит углубить специализацию неправительственного сектора, способствовать появлению более профессиональных организаций и усилить конкуренцию между ними в профильных направлениях.

По его словам, в настоящее время некоторые НПО одновременно обращаются за грантами в 15 государственных учреждений, работающих в совершенно разных сферах. Кроме того, отдельные организации представлены сразу в нескольких общественных советах при центральных и местных органах исполнительной власти.

«Как одна НПО может одновременно предоставлять квалифицированные и качественные услуги в совершенно разных областях?» — отметил депутат.

Он подчеркнул, что более четкое определение видов организаций позволит грантодателям выбирать специализированных и компетентных партнеров, а также повысит прозрачность, подотчетность и эффективность деятельности НПО.

Гулиев привел и статистические данные: из 3 829 зарегистрированных в Азербайджане неправительственных организаций Агентство государственной поддержки НПО располагает информацией лишь о 1 500. Кроме того, за прошлый год только 603 организации представили годовые финансовые отчеты.

Депутат также обратил внимание на деятельность иностранных НПО в Азербайджане. По его словам, из 98 филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций необходимые разрешения имеют только 15, тогда как остальные 83 не выполняют соответствующие требования законодательства.

Помимо этого, поправками предусматривается запрет на использование в названиях НПО слов «Азербайджанская Республика», а также наименований, сходных с названиями государственных органов. Предлагается также дополнить перечень законов, регулирующих вопросы ликвидации юридических лиц, законом о неправительственных организациях.

Гулиев заявил, что предлагаемые изменения необходимы для укрепления реальных институтов гражданского общества и совершенствования правового регулирования деятельности неправительственного сектора.

Выступивший в ходе обсуждения депутат Хикмет Мамедов также заявил, что законопроект фактически устанавливает новый правовой статус неправительственных организаций и создает дополнительные институциональные механизмы — от их регистрации до ликвидации. По его словам, если ранее решение о прекращении деятельности НПО мог принимать только суд, то теперь соответствующие полномочия предлагается передать уполномоченным государственным органам. Депутат подчеркнул, что новые нормы должны способствовать специализации НПО, развитию социальных инициатив и мобилизации гражданского общества вокруг национальных интересов. Кроме того, он предложил расширить источники финансирования неправительственного сектора за счет привлечения национальных донорских организаций и бизнеса, в том числе посредством формирования общего фонда НПО, средства которого распределялись бы на определенные направления деятельности.

В свою очередь депутат Фазиль Мустафа заявил, что в проекте закона минимальный капитал для создания фондов могут увеличить со 10 до 100 тысяч манатов. Законопроект предусматривает классификацию НПО по направлениям деятельности, ужесточение требований к их финансовой отчетности и внутреннему контролю за использованием средств. Каждое общественное объединение или фонд предлагается создавать только в рамках одного установленного законом вида, а его уставные цели должны соответствовать выбранному направлению.

Кроме того, организации обяжут представлять подробную ежегодную финансовую отчетность, а также вводить внутренние процедуры для снижения рисков финансирования терроризма. Предлагается расширить основания для приостановления деятельности НПО, в том числе в случаях нарушения законодательства и требований прозрачности.

Согласно переходным положениям, уже зарегистрированные НПО должны будут в течение 30 дней после вступления закона в силу привести свои уставы в соответствие с новыми требованиями и пройти повторную государственную регистрацию.

Вместе с тем Мустафа подчеркнул, что новые требования должны применяться с соблюдением баланса между финансовой прозрачностью и ответственностью организаций, с одной стороны, и свободой объединений и общественной инициативой — с другой. Он отметил, что положения о классификации НПО, повторной регистрации и приостановлении их деятельности следует дополнительно оценить с точки зрения правовой определенности и практического применения.