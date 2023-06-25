ВСУ продвинулись под Бахмутом до 1000 метров

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины продолжили продвигаться на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

«На Бахмутском направлении силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, давят врага. За сутки было пройдено на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров», – сказал С.Череватый.

По его словам, потери российской стороны составили 186 убитых и 224 раненых, еще восемь человек были взяты в плен.

«Также, за сутки в районе Бахмута уничтожен танк, БМП, две самоходные артиллерийские установки, 2 РСЗО «Град», 3 противотанковых комплекса, 3 пушки МСТА-б, ЗРК «Стрела-10», шесть складов с боеприпасами, три дрона-камикадзе «Ланцеты» и один БпЛА «Орлан-10″ российских войск», – добавил он.