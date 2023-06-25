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ВСУ продвинулись под Бахмутом до 1000 метров

ВСУ продвинулись под Бахмутом до 1000 метров

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины продолжили продвигаться на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

«На Бахмутском направлении силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, давят врага. За сутки было пройдено на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров», – сказал С.Череватый.

По его словам, потери российской стороны составили 186 убитых и 224 раненых, еще восемь человек были взяты в плен.

«Также, за сутки в районе Бахмута уничтожен танк, БМП, две самоходные артиллерийские установки, 2 РСЗО «Град», 3 противотанковых комплекса, 3 пушки МСТА-б, ЗРК «Стрела-10», шесть складов с боеприпасами, три дрона-камикадзе «Ланцеты» и один БпЛА «Орлан-10″ российских войск», – добавил он.

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