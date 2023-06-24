В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы

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В целях расследования обращений граждан в сфере охраны здоровья жителей села Союдлю Гедабекского района и окружающей среды соответствующая комиссия продолжает комплексные мониторинги на территории.

Об этом сообщили в комиссии.

В настоящее время соответствующие органы проводят оценку воздействия на окружающую среду, анализируют статистику и динамику заболеваний с точки зрения медицинского здоровья, проводят медицинское обследование:

«Изучается негативное воздействие на урожайность на долевых землях и пастбищах, взяты образцы воды и почвы, проводятся анализы, проверяется качество атмосферного воздуха. Результаты проведенных комплексных мониторингов будут проанализированы, а предложения подготовлены и представлены в Кабинет министров».