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МИД РФ предостерег Запад от использования ситуации в России

МИД РФ предостерег Запад от использования ситуации в России

МИД РФ в официальном заявлении предостерег страны Запада от использования внутриполитической ситуации в России в своих целях и выразил уверенность в бесперспективности подобных попыток.

«Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом», – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что «имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе». «Мятеж играет на руку внешним врагам России», – подчеркивается в заявлении.

В нем выражается убеждение, что «в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского».

«Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены», – подчеркивается в заявлении МИД РФ.

В нем говорится, что Россия «продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка».

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